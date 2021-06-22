Полузащитник Юрий Ткачук стал игроком Лиепаи, сообщает клубная страница латвийского клуба в социальной сети Instagram.

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Украинец присоединился к новой команде в статусе свободного агента. Подробности сделки не сообщаются.

Напомним, Ткачук – воспитанник харьковского Металлиста, за который и дебютировал в профессиональном футболе в 2011 году. В Украине успел поиграть также за львовские Карпаты и Рух. Есть у Юрия и богатейший опыт выступлений за рубежом (мадридский Атлетико, Мелилья, эстонская Левадия и латвийский Вентспилс).

В текущем сезоне чемпионата Латвии провел за Вентспилс, откуда и перебрался в Левадию, 12 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

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