Клуб и футболист не планировали прощаться этим летом даже временно, но сразу четыре испанских клуба хотят арендовать украинского голкипера, утверждает Bernabeu Digital со ссылкой на Defensa Central.

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По информации источника, речь идет о Хетафе, Кадисе, Гранаде и Эспаньоле. Они готовы предложить Лунину то, чего ему не хватает в Мадриде, – стабильную игровую практику.

Отмечается, что Андрей настроен оставаться в Реале еще хотя бы сезон. Его не пугает роль дублера Тибо Куртуа и перспектива играть только в Кубке Испании. Клуб также не хотел бы отпускать украинца, ведь это создаст проблему. Придется искать замену Лунину, а это дополнительные расходы, которых руководство хотело бы избежать.

К слову, в прошлом сезоне Лунин сыграл за Реал только одну игру – в 1/16-й Кубка Испании против Алькояно. Такое положение в клубе лишило Андрея места в финальной заявке сборной Украины на Евро-2020.

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