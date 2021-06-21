Польская Экстракляса наконец-то пополнилась последним, третьим, новичком. Им, наряду с Термаликой и Радомяком, стал клуб Гурник Ленчна.

Шахтер Григорчука продолжает бить рекорды – команда украинского наставника добыла тринадцатую победу подряд

Команда в финальном матче плей-офф за выход в элиту минимально одолела ЛКС Лодзь (1:0). Приятно, что единственный и решающий гол в поединке на счету украинского полузащитника Сергея Крикуна. 24-летний вингер откликнулся на прострел партнера с правого фланга и уже в падении смог протолкнуть сферу мимо голкипера. Как следствие, украинец помог своей команде вернуться в Экстраклясу после четырехлетнего перерыва.

Напомним, Крикун выступает за Гурник Ленчна с августа 2020 года. В сезоне 2020/21 он провел за свою команду 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Українець рветься в Екстраклясу: ділив район з озброєними хуліганами і відмовив Кварцяному – ризикуємо його втратити