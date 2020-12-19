Французский форвард получил красную карточку во время матча чемпионата Германии за плевок в лицо сопернику. Тюрам был недоволен действиями защитника Хоффенхайма Штефана Поша. Сначала футболисты обменялись словесными претензиями, а затем Маркус плюнул в соперника, за что был удален с поля.

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Заметим, что матч 13-го тура Боруссия – Хоффенхайм завершился со счетом 1:2. "Жеребцы" занимают восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.

К слову, Маркус Тюрам является сыном чемпиона мира (1998) и Европы (2000) Лилиана Тюрама. За Боруссию француз выступает с лета 2019 года. За это время нападающий сыграл за немецкую команду 59 матчей, в которых забил 18 голов и отдал 16 результативных передач. В частности, Тюрам отмечался ассистами в обоих матчах против Шахтера в Лиге чемпионов – это противостояние Гладбах выиграл с общим счетом 10:0.

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