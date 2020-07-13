toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
АЛЕКСАНДРИЯ - ДИНАМО КИЕВ АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДЕСНА - ШАХТЕР

Тьяго Алькантара получил новые топ-варианты после срыва трансфера в Ливерпуль, – ESPN

14:45 - Читати українською
Тьяго Алькантара получил новые топ-варианты после срыва трансфера в Ливерпуль, – ESPN
Тьяго Алькантара / Reuters

Полузащитник мюнхенской Баварии Тьяго Алькантара новый сезон может начать в английской Премьер-лиге либо в итальянской Серии А.

Услугами хавбека интересуются Манчестер Сити и Ювентус, утверждает ESPN.

Бавария подтвердила желание Тьяго перейти в другой клуб – хавбека сватают в Ливерпуль

Переход Алькантары может стоить обоим клубам ориентировочно 35 млн евро. Ранее испанца активно сватали в Ливерпуль. Однако, недавно стало известно, что мерсисайдцы не подпишут Алькантару в ближайшее трансферное окно. Сам опытный исполнитель изъявил желание уйти из Баварии.

В нынешнем сезоне Тьяго Алькантара провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

blog_ava
"Руководство Динамо должно поговорить с парнем, чтобы он не закончил карьеру" Шевчук – о замене Сироты в первом тайме
10:12
10510
Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Италия Трансферы Ювентуса Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Чемпионата Англии Трансферы Чемпионата Германии Ювентус Ювентус Трансферы Манчестер Сити Трансферы Баварии Тьяго Тьяго Алькантара Бавария Бавария
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
41
мин
Алавес
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук