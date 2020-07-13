Тьяго Алькантара получил новые топ-варианты после срыва трансфера в Ливерпуль, – ESPN

Полузащитник мюнхенской Баварии Тьяго Алькантара новый сезон может начать в английской Премьер-лиге либо в итальянской Серии А.

Услугами хавбека интересуются Манчестер Сити и Ювентус, утверждает ESPN.

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Переход Алькантары может стоить обоим клубам ориентировочно 35 млн евро. Ранее испанца активно сватали в Ливерпуль. Однако, недавно стало известно, что мерсисайдцы не подпишут Алькантару в ближайшее трансферное окно. Сам опытный исполнитель изъявил желание уйти из Баварии.

В нынешнем сезоне Тьяго Алькантара провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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