Ливерпуль не сможет подписать Алькантару – известны причины

Полузащитник Баварии Тьягу Алькантара, скорее всего, не станет игроком Ливерпуля в текущее трансферное окно.

Ливерпуль откажется от трансфера Тьягу Алькантара, утверждает ESPN.

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Отмечается, что мерсисайдцы не готовы приобрести испанца из-за двух факторов. Во-первых, Тьягу 29 лет, тогда как Ливерпуль собирается покупать игроков на перспективу. Также влияют и трансферные аппетиты Баварии – мюнхенцы хотят получить не менее 30 млн фунтов.

Единственное условие, при котором Алькантара может стать игроком Ливерпуля – уход одного из лидеров "красных". Отметим, что ранее мерсисайдцы не смогли приобрести Тимо Вернера из-за трансферных аппетитов РБ Лейпциг – немец в итоге стал игроком Челси.

К слову, Алькантара провел 36 поединков в составе Баварии в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола и 2 ассиста.

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