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Бавария подтвердила желание Тьяго перейти в другой клуб – хавбека сватают в Ливерпуль

07:30 - Читати українською
Бавария подтвердила желание Тьяго перейти в другой клуб – хавбека сватают в Ливерпуль
Тьяго Алькантара / фото из соцсетей

Председатель правления мюнхенской Баварии Карл-Хайнц Румменигге подтвердил желание полузащитника Тьяго Алькантары покинуть Альянц-Арену.

"Он – парень высочайшего уровня, как на поле, так и за его пределами. Мы серьезно вели переговоры с ним и пошли навстречу его требованиям.

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Но, похоже, он стремится сделать новый шаг в своей карьере. Мы никогда не общались с Ливерпулем. Мы должны принять решение сейчас. Мы не хотим потерять игрока бесплатно в следующем году. Есть четкое понимание по этому поводу", – цитирует Румменигге Sport Bild.

Напомним, что в июне Тьяго внезапно отказался от нового контракта с Баварией. В прессе сразу появились слухи об интересе к хавбеку английского Ливерпуля.

К слову, в нынешнем сезоне Тьяго Алькантара провел 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

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