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Тьягу Алькантара отримав нові топ-варіанти після зриву трансферу в Ліверпуль, – ESPN

14:42 - Читать на русском
Тьягу Алькантара отримав нові топ-варіанти після зриву трансферу в Ліверпуль, – ESPN
Тьягу Алькантара / Reuters

Півзахисник мюнхенської Баварії Тьягу Алькантара новий сезон може розпочати в англійській Прем'єр-лізі або в італійській Серії А.

Послугами хавбека цікавляться Манчестер Сіті та Ювентус, стверджує ESPN.

Баварія підтвердила бажання Тьягу перейти в інший клуб – хавбека сватають у Ліверпуль

Трансфер Алькантари може коштувати обом клубам орієнтовно 35 млн євро. Раніше іспанця активно сватали в Ліверпуль. Проте, нещодавно стало відомо, що мерсисайдці не підпишуть Алькантару в найближче трансферне вікно. Сам досвідчений виконавець виявив бажання піти з Баварії.

У нинішньому сезоні Тьягу Алькантара провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Баварія третину сезону топила себе, але все одно взяла "золотий дубль" – коли в Німеччині буде новий чемпіон?

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