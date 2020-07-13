Тьягу Алькантара отримав нові топ-варіанти після зриву трансферу в Ліверпуль, – ESPN

Півзахисник мюнхенської Баварії Тьягу Алькантара новий сезон може розпочати в англійській Прем'єр-лізі або в італійській Серії А.

Послугами хавбека цікавляться Манчестер Сіті та Ювентус, стверджує ESPN.

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Трансфер Алькантари може коштувати обом клубам орієнтовно 35 млн євро. Раніше іспанця активно сватали в Ліверпуль. Проте, нещодавно стало відомо, що мерсисайдці не підпишуть Алькантару в найближче трансферне вікно. Сам досвідчений виконавець виявив бажання піти з Баварії.

У нинішньому сезоні Тьягу Алькантара провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

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