Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада Украины приняла важное решение о наложении санкций на лиц, поддерживающих войну.

Народные депутаты на заседании парламента Украины проголосовали за постановление "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из Российской Федерации и других государств". Она предусматривает 18 видов санкций в отношении лиц, "системно и активно поддерживающих войну против Украины, легитимизирующих военное вторжение и геноцид украинцев вооруженными силами РФ".

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В списке из 56-ти спортсменов оказался и экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук. Остальные 55 являются гражданами РФ. Среди футболистов компанию Тимощуку составили два экс-игрока сборной России – Дмитрий Тарасов и Роман Широков, сообщает Суспільне.

Продолжительность действия санкций – 10 лет. Они предусматривают, в частности, блокирование активов указанных лиц на территории Украины, ограничение торговых операций, запрещение въезда на территорию Украины, лишение государственных наград Украины и т.д.

К слову, Тимощук только недавно впервые отреагировал на полномасштабное вторжение России в Украину. Бывший капитан национальной сборной был исключен из реестра игроков "сине-желтых" и лишен всех наград, а УАФ запретила ему заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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