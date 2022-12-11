"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и России. У нас одинаковые мышления и менталитет. Зенит – мой дом, не планирую никуда ехать. Люди всегда будут говорить и плохо, и хорошо.

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А те, кто говорит, как я плох, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о "СВО" (на России войну называют "специальная военная операция" – прим .), не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет.

У каждого есть своя позиция, моя в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", – заявил Тимощук.

Напомним, Анатолий все еще работает тренером в питерском Зените и до сих пор хранил молчание по поводу зверств России. УАФ лишила его всех титулов и пожизненно запретила заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

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