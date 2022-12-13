У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України ухвалила важливе рішення щодо накладення санкцій на осіб, які підтримують війну.

Народні депутати на засіданні парламенту України проголосували за постанову "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав". Вона передбачає 18 видів санкцій щодо осіб, які "системно і активно підтримують війну проти України, легітимізують військове вторгнення та геноцид українців збройними силами РФ".

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У списку із 56-ти спортсменів опинився і екс-капітан збірної України Анатолій Тимощук. Решта 55 є громадянами РФ. Серед футболістів компанію Тимощуку склали два екс-гравці збірної Росії – Дмитро Тарасов і Роман Широков, повідомляє Суспільне.

Тривалість дії санкцій – 10 років. Вони передбачають, зокрема, блокування активів вказаних осіб на території України, обмеження торговельних операцій, заборону в'зду на територію України, позбавлення державних нагород України тощо.

До слова, Тимощук лише нещодавно вперше відреагував на повномасштабне вторнення Росії в Україну. Колишній капітан національної збірної був виключений із реєстру гравців "синьо-жовтих" та позбавлений усіх нагород, а УАФ заборонила йому займатися футбольною діяльністю на території України.

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