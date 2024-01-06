Анатолий Тимощук ожидаемо никуда не собирается с насиженного места в Зените.

Бывший тренер украинских клубов Деннис Люкенс заявил, что предатель внезапно прозрел и сбежал из России в европейскую страну. Впрочем, глава правления Зенита Александр Медведев ничего об этом не слышал.

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"Тимощук покинул Зенит и Россию? Не несите околесицу", – отрезал Медведев в комментарии российским СМИ.

Напомним, Тимощук уже более 7 лет работает тренером в Зените. Манкурт не прозрел даже после начала полномасштабного вторжения, как это произошло, например, с Ярославом Ракицким. Тимощук не делает никаких заявлений о войне и тихонько считает свои грязные рубли от Газпрома.

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