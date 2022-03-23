"Тимощук – человек без позиции. Деньги ему омрачили все. Это – получеловек, у которого нет сердца и души. Я не верю, что он чувствует себя россиянином. Наверное, украинцем. Но, должно быть, понимает, что здесь его никто сильно не ждет, даже если он там признает то, что происходит.

Кополовец ответил Луческу: "Дед сумашедший, или что с ним? После таких слов закончи с футболом и иди на пенсию"

Сидит, молчит. Меня тошнит от таких людей, не хочется даже о них говорить. Если ты сидишь там и видишь, что происходит в твоем государстве, где люди гибнут, дети гибнут, миллионы уезжают из страны... Даже кацапы, которые там сидят, и то они что-то бормочат. А ты не можешь даже два слова сказать, донести свое мнение, сказать: "Ребята, ну не стреляйте"... Он – пустое место. Ходил там, рисовал ленточки. Это для меня даже не человек, нет слов. Пустое место, не о чем говорить.

Если бы он сразу вернулся в Украину, хорошо выступил, мы бы его простили. Мы же хороший народ, украинский, с добрым сердцем, искренним. Забыли бы, что он в Зените играл, ходил там. В трудную минуту это бы забылось, если бы он поддержал свой народ. Но он засунул язык в задницу, сидит где-то в кустах.

Говорить о работе? Тимощук – серьезный миллионер, столько лет играл в футбол, у него на счетах 10-20 миллионов долларов, если их не заблокировали. Мог бы уехать домой, жить себе, поддержать народ в нужный момент. Но это человек без позиции, деньги залепили глаза. Он нам показал, кем есть. Придет время, жалеть уже будет поздно. Думаю, что в России ему тоже спокойно жить не дадут. Либо мы, либо они", – рассказал Кополовец FootballHub.

Напомним, недавно УАФ аннулировала тренерский диплом Тимощука, исключила его из реестра игроков сборной Украины, а также лишила всех регалий – в частности, трофеев в Шахтере.

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