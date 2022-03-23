"Тимощук – людина без позиції. Гроші йому затьмарили все. Це – напівлюдина, у якої немає серця та душі. Я не вірю, що він відчуває себе росіянином. Мабуть, українцем. Але, мабуть, розуміє, що тут його ніхто дуже не чекає, навіть якщо він там визнає те, що відбувається.

Кополовець відповів Луческу: "Дід божевільний, чи що з ним? Після таких слів закінчи з футболом і йди на пенсію"

Сидить, мовчить. Мене нудить від таких людей, не хочеться навіть про них говорити. Якщо ти сидиш там і бачиш, що відбувається в твоїй державі, де люди гинуть, діти гинуть, мільйони виїжджають з країни... Навіть ті кацапи, які там сидять, і то вони щось бурмочать. А ти не можеш навіть два слова сказати, донести свою думку, сказати: "Хлопці, ну не стріляйте"... Він – порожнє місце. Ходив там, малював стрічки. Це для мене навіть не людина, нема слів. Порожнє місце, немає про що говорити.

Якби він одразу повернувся в Україну, гарно виступив, ми би його пробачили. Ми ж хороший народ, український, з добрим серцем, щирим. Забули би те, що він в Зеніті грав, ходив там. В тяжку хвилину це би забулося, якби він підтримав свій народ. Але він засунув язика в задницю, сидить десь у кущах.

Говорити про працю? Тимощук – серйозний мільйонер, стільки років грав у футбол, у нього на рахунках 10-20 мільйонів доларів, якщо їх не заблокували. Міг би поїхати додому, жити собі, підтримати народ у потрібний момент. Але це людина без позиції, гроші заліпили очі. Він нам показав, ким є. Прийде час, жаліти вже буде пізно. Думаю, що в Росії йому теж спокійно жити не дадуть. Або ми, або вони", – розповів Кополовець FootballHub.

Нагадаємо, нещодавно УАФ анулювала тренерський диплом Тимощука, виключила його з реєстру гравців збірної України,а також позбавила всіх регалій – зокрема, трофеїв у Шахтарі.

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