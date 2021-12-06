Полузащитник Ворсклы Оливье Тилль пытается не думать о смене клуба.

Металлисту приписывают интерес к люксембуржцу, однако тот уверяет в верности нынешнему клубу.

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"Сейчас я в Ворскле и у меня есть действующий контракт. Обо всем остальном я ничего не знаю", – коротко ответил Тилль в комментарии Footboom.

Напомним, 25-летний хавбек в текущем сезоне провел за Ворсклу 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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