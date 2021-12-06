"С финансовой точки зрения в Ворскле все нормально. Тем более, зимой обещают хорошие по условиям сборы, но есть другая проблема. В Ворскле есть два игрока – Оливье Тилль и Руслан Степанюк, к которым проявляется незаурядный интерес. И одним из таких клубов, который активно мониторит этих игроков, является Металлист.

Красников анонсировал зимнее усиление Металлиста – клуб Ярославского уже думает об УПЛ

По Тиллю Ворскла все правильно сделала. У футболиста долгосрочный контракт до 2024 года, и они его точно не отпустят дешевле чем за 1,5-2 миллиона евро – его очень сложно будет получить.

Со Степанюком тоже очень интересная ситуация. Контракт заканчивался в конце следующего года, но недавно полтавчане продлили с ним соглашение на три года, однако прописали клаусулу. Ориентировочно – 600 тысяч евро отступные", – сказал Михаил Спиваковский в программе "ТаТоТаке".

Напомним, Тилль в текущем сезоне провел за Ворсклу 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро. За плечами Степанюка 6 голов и 7 ассистистов в 19 матчах. Его цена по данным немецкого портала составляет 800 тысяч евро.

После 17-ти туров Ворскла в турнирной таблице УПЛ идет пятой, имея в своем активе 32 очка.

Ворскла в меньшинстве удержала ничью с Рухом – Ризнык с рекордом УПЛ спас полтавчан от поражения