Півзахисник Ворскли Олів'є Тілль намагається не думати про зміну клубу.

Металісту приписують інтерес до люксембуржця, однак той запевняє у вірності нинішньому клубу.

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"Зараз я у Ворсклі і маю чинний контракт. Про все інше я нічого не знаю", – коротко відповів Тілль у коментарі Footboom.

Нагадаємо, 25-річний хавбек у поточному сезоні провів за Ворсклу 18 матчів, забив 10 голів і віддав 8 результативних передач.

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