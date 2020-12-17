Нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски будет признан лучшим игроком года, утверждает Meczyki.pl.

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Именно поляк в четверг вечером получит приз на гала-церемонии в швейцарском Цюрихе. В борьбе за награду Левандовски уверенно опередил двух "инопланетных" конкурентов – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. FIFA The Best 2020 – самая престижная премия в мировом футболе в этом году, поскольку культовое издание France Football отказалось от проведения опроса "Золотой мяч".

В нынешнем году Левандовски помог оформить Баварии требл. Мюнхенцы завоевали чемпионский титул, Кубок Германии и кубок Лиги чемпионов. В сезоне 2019/20 польский форвард провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 55 мячей.

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