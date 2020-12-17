Польські медіа заздалегідь оголосили переможця у номінації Найкращий гравець 2020 року за версією ФІФА.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Лєвандовскі буде визнаний найкращим гравцем року, стверджує Meczyki.pl.

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Саме поляк у четвер ввечері отримає приз на гала-церемонії у швейцарському Цюриху. У боротьбі за нагороду Лєвандовскі впевнено випередив двох "інопланетних" конкурентів – Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду. FIFA The Best-2020 – найпрестижніша премія у світовому футболі цьогоріч, оскільки культове видання France Football відмовилося від проведення опитування "Золотий м'яч".

Цьогоріч Лєвандовскі допоміг оформити Баварії требл. Мюнхенці здобули чемпіонський титул, Кубок Німеччини і кубок Ліги чемпіонів. У сезоні 2019/20 польський форвард провів 47 матчів у всіх турнірах, у яких забив 55 м'ячів.

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