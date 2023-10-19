Тевес потерял сознание и рассек голову во время бытового инцидента – легенда АПЛ шокировал скоростью восстановления
Бывший нападающий Ман Сити и сборной Аргентины Карлос Тевес пережил неприятную ситуацию.
Звездный тренер Индепендьенте получил травму головы в результате бытового инцидента, сообщает Ole.
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Утром 17 октября у 39-летнего Тевеса закружилась голова. Он потерял сознание и неудачно упал на пол, получив рассечение над левой бровью. К счастью, рядом была дочь, которая помогла Карлитосу прийти в себя и сопроводила в ближайшую больницу. Там аргентинецу наложили несколько швов и отпустили домой.
Тевес даже не думал засиживаться на больничном. Уже вечером он провел тренировку Индепендьенте, а на следующий день праздновал с командой разгромную победу над Барракасом Сентраль (3:0). Из-под кепки были заметны последствия домашней неприятности – гематома вокруг глаза и кусок пластыря.
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