Звездный тренер Индепендьенте получил травму головы в результате бытового инцидента, сообщает Ole.

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Утром 17 октября у 39-летнего Тевеса закружилась голова. Он потерял сознание и неудачно упал на пол, получив рассечение над левой бровью. К счастью, рядом была дочь, которая помогла Карлитосу прийти в себя и сопроводила в ближайшую больницу. Там аргентинецу наложили несколько швов и отпустили домой.

Тевес даже не думал засиживаться на больничном. Уже вечером он провел тренировку Индепендьенте, а на следующий день праздновал с командой разгромную победу над Барракасом Сентраль (3:0). Из-под кепки были заметны последствия домашней неприятности – гематома вокруг глаза и кусок пластыря.

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