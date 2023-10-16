Испанского футболиста нашли мертвым между вагонами поезда
14:38 - Читати українською
Жизнь молодого игрока Кордобы Альваро Прието трагически оборвалась.
Альваро Прието пропал 12 октября. Футболист после вечеринки в Севилье не вернулся домой в Кордову – он не сумел сесть на поезд из-за проблем с билетом и разряженного телефона. В последний раз его видели на вокзале Санта-Хуста.
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Сегодня Прието нашли, сообщает Marca. Репортер снял на видео, как мертвое тело застряло между вагонами двигавшегося поезда.
Полиция идентифицировала, что это 18-летний Альваро. Кордоба сделала официальное заявление в соцсетях, подтвердив печальную информацию.
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