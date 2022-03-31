Вингер Шахтера Тете довольно скоро может присоединиться к Лиону.

Тете ведет переговоры насчет аренды в Лион до конца сезона и возможного полноценного трансфера летом, сообщает Yahoo Sports.

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Издание L`Equipe информирует, что Лион уже завтра готовит презентацию новичка из чемпионата Украины. Имя новичка не раскрывается, но известно, что это не Манор Соломон и не Давид Нерес, которых связывали с "ткачами".

А вот Тете в своем Instagram оставил небольшой намек, что именно он станет новичком Лиона. Дело в том, что бразилец подписался на парикмахера, которого посещают многие звезды французской команды.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 28 матчей, в которых оформил 10 голов и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает легионера Шахтера в 20 млн евро.

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