Вінгер Шахтаря Тете досить скоро може приєднатись до Ліона.

Тете веде переговори щодо оренди в Ліон до кінця сезону та можливого повноцінного трансферу влітку, повідомляє Yahoo Sports.

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Видання L`Equipe інформує, що Ліон вже на завтра готує презентацію новачка з чемпіонату України. Ім'я новачка не розкривається, але відомо, що це не Манор Соломон і не Давід Нерес, яких пов'язували з "ткачами".

А от Тете у своєму Instagram залишив невеликий натяк, що саме він стане новачком Ліона. Справа в тому, що бразилець підписався на перукаря, якого відвідують чимало зірок французької команди.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів 28 матчів, в яких оформив 10 голів і 2 асисти. Transfermarkt оцінює легіонера Шахтаря у 20 млн євро.

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