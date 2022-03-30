Вингер Шахтера Тете уже строит планы по продолжению карьеры в сильнейшей лиге мира.

Приоритетным вариантом для 22-летнего бразильца стал Саутгемптон, утверждает 90min.

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На Тете претендовали другие клубы АПЛ, Аталанта, Бенфика, Милан, Аякс, однако предложение "святых" было самым убедительным. Правда, придется ждать лета, ведь АПЛ не разрешила регистрировать игроков из чемпионата Украины посреди сезона. Также есть опасность для Шахтера, рискующего потерять легионера бесплатно. Правила ФИФА и УЕФА позволяют игрокам односторонне расторгать контракты, если они не получают зарплату более 3 месяцев, однако нынешняя ситуация в Украине может стать исключением.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 28 матчей, в которых оформил 10 голов и 2 ассиста. Transfermarkt оценивает легионера Шахтера в 20 млн евро.

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