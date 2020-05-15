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Тете заинтересовал Манчестер Юнайтед – талант Шахтера стал запасным вариантом манкунианцев

16:38 51 Читати українською
Тете заинтересовал Манчестер Юнайтед – талант Шахтера стал запасным вариантом манкунианцев
Тете и Стерлинг / Фото ФК Шахтер

Бразильский вингер Шахтера Тете получил роскошный шанс продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Атакующий хавбек донецкого клуба Тете попал в расширенный список трансферных целей Манчестер Юнайтед на лето, сообщает The Peoples Person.

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Главной целью манкунианцев является вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, но из-за пандемии МЮ может снизить свои аппетиты.

Вместе с Тете в запасном списке Юнайтед находятся Рабби Матондо из Шальке, Ферран Торрес из Валенсии и Федерико Кьеза из Фиорентины.

Напомним, Шахтер приобрел 20-летнего бразильца у Гремио за 15 млн евро. В нынешнем сезоне УПЛ Тете провел 19 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 6-ю ассистами.

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