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Шахтер отреагировал на интерес Баварии к своим талантам

22:30 73 Читати українською
Шахтер отреагировал на интерес Баварии к своим талантам
Додо и Тете / ФК Шахтер

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал интерес мюнхенской Баварии и других европейских топ-клубов к бразильским талантам "горняков".

"Шахтер не готов расстаться с Тете. Официальных предложений нет.

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От его агента знаю, что есть контакты и интерес. Обнародованная сумма клаусулы (70 млн евро – Футбол 24) является правдивой. Сумма значительная. С Баварией мы вели переговоры по Додо, но цена их не устроила", – заявил функционер в интервью программе Великий футбол.

Отметим, что ранее интерес к Тете приписывали не только Баварии, но и английским клубам – Манчестер Юнайтед, Лестеру и Ньюкаслу.

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