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Тете зацікавив Манчестер Юнайтед – талант Шахтаря став запасним варіантом манкуніанців

16:37 411 Читать на русском
Тете зацікавив Манчестер Юнайтед – талант Шахтаря став запасним варіантом манкуніанців
Тете і Рахім Стерлінг / Фото ФК Шахтар

Бразильський вінгер Шахтаря Тете отримав розкішний шанс продовжити кар'єру на Туманному Альбіоні.

Атакувальний хавбек донецького клубу Тете потрапив до розширеного списку трансферних цілей Манчестер Юнайтед на літо, повідомляє The Peoples Person.

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Головною ціллю манкуніанців є вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо, але через пандемію МЮ може знизити свої апетити.

Разом з Тете у запасному списку Юнайтед перебувають Раббі Матондо з Шальке, Ферран Торрес з Валенсії та Федеріко К'єза з Фіорентини.

Нагадаємо, Шахтар придбав 20-річного бразильця у Греміо за 15 млн євро. У нинішньому сезоні УПЛ Тете провів 19 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 6-ма асистами.

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