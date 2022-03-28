"Коли нам порадили виїхати з Києва, з міста їхало так багато людей, що дорога, яка зазвичай займала 20 хвилин, зайняла три години. Я був із двома друзями з Хорватії, які повернулися на батьківщину.

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Не можу порівнювати себе з маріупольцями чи харків'янами. Вони переживають жах, ці люди – справжні герої, і я так боюся за них. На війні людське життя надто дешеве. Але футбол завжди переживає війни. Хоча цього тижня Україна мала б зіграти в плей-офф чемпіонату світу, війна не може знищити футбол.

Шахтар в цьому столітті 13 разів став чемпіоном України, а ми втратили свій дім вдруге за 8 років через війну. Чи можете уявити, щоб чемпіони Англії були змушені покинути свій дім через війну? Ситуація непроста, але гравці Шахтаря готові тренуватися і грати. Ми завжди готові.

Ці люди невинні, вони – найкращі. Я пишаюся тим, що прожив там 19 років. Що б не сталося, я буду з Шахтарем до кінця. Ми – одна велика родина, і я пишаюся клубом, пишаюся своїм президентом. Але ми не можемо бути самотніми в цій ситуації. Весь світ має допомогти Україні знайти спосіб зупинити бомби, зупинити вбивства, зупинити війну.

Коли ти стикаєшся з монстром, ти не можеш купити мир. За це треба боротися. Але ми не забудемо, хто допоміг нам у ці важкі хвилини", – цитує Срну Mirror.

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