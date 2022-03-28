"Представляете, чтобы чемпионы Англии покинули дом из-за войны?" – Срна поражен украинцами и будет с Шахтером до конца
Директор по футболу Шахтера убежден, что Украине будет очень сложно самой остановить путинскую орду.
"Когда нам посоветовали выехать из Киева, из города ехало так много людей, что дорога, обычно занимавшая 20 минут, заняла три часа. Я был с двумя друзьями из Хорватии, которые вернулись на родину.
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Не могу сравнивать себя с мариупольцами или харьковчанами. Они переживают ужас, эти люди – настоящие герои, и я так боюсь за них. На войне человеческая жизнь слишком дешева. Но футбол всегда переживает войну. Хотя на этой неделе Украина должна сыграть в плей-офф чемпионата мира, война не может уничтожить футбол.
Шахтер в этом столетии 13 раз стал чемпионом Украины, а мы потеряли свой дом во второй раз за 8 лет из-за войны. Можете представить, чтобы чемпионы Англии были вынуждены покинуть свой дом из-за войны? Ситуация непростая, но игроки Шахтера готовы тренироваться и играть. Мы всегда готовы.
Эти люди невиновны, они – самые лучшие. Я горжусь тем, что прожил там 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с Шахтером до конца. Мы – одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом. Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Весь мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну.
Когда ты сталкиваешься с монстром, ты не можешь купить мир. За это нужно бороться. Но мы не забудем, кто помог нам в эти трудные минуты", – цитирует Срну Mirror.
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