"Когда нам посоветовали выехать из Киева, из города ехало так много людей, что дорога, обычно занимавшая 20 минут, заняла три часа. Я был с двумя друзьями из Хорватии, которые вернулись на родину.

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Не могу сравнивать себя с мариупольцами или харьковчанами. Они переживают ужас, эти люди – настоящие герои, и я так боюсь за них. На войне человеческая жизнь слишком дешева. Но футбол всегда переживает войну. Хотя на этой неделе Украина должна сыграть в плей-офф чемпионата мира, война не может уничтожить футбол.

Шахтер в этом столетии 13 раз стал чемпионом Украины, а мы потеряли свой дом во второй раз за 8 лет из-за войны. Можете представить, чтобы чемпионы Англии были вынуждены покинуть свой дом из-за войны? Ситуация непростая, но игроки Шахтера готовы тренироваться и играть. Мы всегда готовы.

Эти люди невиновны, они – самые лучшие. Я горжусь тем, что прожил там 19 лет. Что бы ни случилось, я буду с Шахтером до конца. Мы – одна большая семья, и я горжусь клубом, горжусь своим президентом. Но мы не можем быть одинокими в этой ситуации. Весь мир должен помочь Украине найти способ остановить бомбы, остановить убийства, остановить войну.

Когда ты сталкиваешься с монстром, ты не можешь купить мир. За это нужно бороться. Но мы не забудем, кто помог нам в эти трудные минуты", – цитирует Срну Mirror.

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