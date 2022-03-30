Пріоритетним варіантом для 22-річного бразильця став Саутгемптон, стверджує 90min.

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На Тете претендували інші клуби АПЛ, Аталанта, Бенфіка, Мілан, Аякс, однак пропозиція "святих" була найпереконливішою. Щоправда, доведеться чекати літа, адже АПЛ не дозволила реєструвати гравців з чемпіонату України посеред сезону. Також є небезпека для Шахтаря, який ризикує втратити легіонера безкоштовно. Правила ФІФА та УЄФА дозволяють гравцям односторонньо розривати контракти, якщо вони не отримують зарплату понад 3 місяці, однак нинішня ситуація в Україні може стати винятком.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів 28 матчів, в яких оформив 10 голів і 2 асисти. Transfermarkt оцінює легіонера Шахтаря у 20 млн євро.

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