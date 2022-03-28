Бразильский легионер "горняков" Тете в шаге от трансфера в родную Серию А.

Вингер Шахтера Тете готовится в ближайшее время подписать контракт с Гремио, сообщает GauchaZH.

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О желании 22-летнего полузащитника вернуться в чемпионат Бразилии было известно и раньше, однако Шахтер не спешил отпускать свою звезду на родину, поскольку интерес к футболисту проявляли Интер, Милан и Бенфика.

Чтобы подтвердить решимость своих действий, Тете собирается заключить с Гремио соглашение, по которому бразильцы будут выплачивать ему чисто символическую сумму. Фактически вингер выразил готовность помочь родной команде без получения зарплаты.

Напомним, в текущем сезоне Тете провел 28 матчей, в которых оформил 10 голов и отдал 2 ассиста. Контракт бразильца с Шахтером рассчитан до конца 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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