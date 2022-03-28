Бразильський легіонер "гірників" Тете за крок від трансферу у рідну Серію А.

Вінгер Шахтаря Тете готується найближчим часом підписати контракт з Греміо, повідомляє GauchaZH.

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Про бажання 22-річного півзахисника повернутись у чемпіонат Бразилії було відомо і раніше, однак Шахтар не поспішав відпускати свою зірку на батьківщину, оскільки інтерес до футболіста проявляли Інтер, Мілан та Бенфіка.

Аби підтвердити рішучість своїх дій Тете збирається укласти з Греміо угоду, за якою бразильці виплачуватимуть йому чисто символічну суму. Фактично вінгер висловив готовність допомогти рідній команді без отримання зарплати.

Нагадаємо, у поточному сезоні Тете провів 28 матчів, в яких оформив 10 голів і віддав 2 асисти. Контракт бразильця з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 20 млн євро.

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