Тете поделился впечатлениями от дебютного гола за Шахтер

Новичок Шахтера Тете отметился первым голом за Шахтер в спарринге.

"Все замечательно. Молодежный состав Шахтера также очень хороший, но мы показали свою игру, а я сумел забить и помочь одержать победу. Отметиться в первом матче всегда важно для любого футболиста. Я счастлив! Буду продолжать работать, и, дай Бог, впереди еще много голов.

Тете отметился первым голом за Шахтер

Фонсека сказал, чтобы мы сфокусировались и помнили о том, над чем работали на тренировках. Если мы привнесем это в игру, все само собой пройдет так, как нужно. А мне лично тренер ничего особенного не говорил.



Интенсивность игры Шахтера очень хорошая. Она более скоростная, здесь важно быстро принимать решения. С каждым днем мы привыкаем и адаптируемся все лучше", – цитирует Тете официальный сайт Шахтера.