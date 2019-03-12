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Тете отметился первым голом за Шахтер

19:42 46 Читати українською
Тете отметился первым голом за Шахтер
Тете / Фото ФК Шахтер

Новоиспеченный форвард Шахтера Тете отличился красивым голом в спарринге.

Основная команда донецкого клуба провела спарринг с Шахтером U-21 (2:1) в рамках подготовки к матчу против Зари в рамках УПЛ.

Красивым голом сумел отличиться новичок "горняков" Тете.

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Напомним, 19-летний бразилец перешел в Шахтер из Гремио за 15 млн евро. Клаусула футболиста составляет 150 млн евро.

Матч 22-го тура чемпионата Украины Заря – Шахтер состоится 16 марта, начало в 17:00.

Гол Тете на 53-й секунде:

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