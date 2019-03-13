Тете поділився враженнями від дебютного голу за Шахтар

Новачок Шахтаря Тете відзначився першим голом за Шахтар у спарингу.

"Все чудово. Молодіжний склад Шахтаря також дуже хороший, але ми показали свою гру, а я зумів забити і допомогти здобути перемогу. Відзначитися в першому матчі завжди важливо для будь-якого футболіста. Я щасливий! Буду продовжувати працювати, і, дай Бог, попереду ще багато голів.

Тете відзначився першим голом за Шахтар

Фонсека сказав, щоб ми сфокусувалися і пам'ятали про те, над чим працювали на тренуваннях. Якщо ми привнесемо це в гру, все само собою пройде так, як потрібно. А мені особисто тренер нічого особливого не говорив.

Інтенсивність гри Шахтаря дуже хороша. Вона більш швидкісна, тут важливо швидко приймати рішення. З кожним днем ми звикаємо і адаптуємося все краще", – цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.