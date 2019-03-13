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Тете поділився враженнями від дебютного голу за Шахтар

10:26 376 Читать на русском
Тете поділився враженнями від дебютного голу за Шахтар
Тете / fcshakhtar

Новачок Шахтаря Тете відзначився першим голом за Шахтар у спарингу.

"Все чудово. Молодіжний склад Шахтаря також дуже хороший, але ми показали свою гру, а я зумів забити і допомогти здобути перемогу. Відзначитися в першому матчі завжди важливо для будь-якого футболіста. Я щасливий! Буду продовжувати працювати, і, дай Бог, попереду ще багато голів.

Тете відзначився першим голом за Шахтар

Фонсека сказав, щоб ми сфокусувалися і пам'ятали про те, над чим працювали на тренуваннях. Якщо ми привнесемо це в гру, все само собою пройде так, як потрібно. А мені особисто тренер нічого особливого не говорив.

Інтенсивність гри Шахтаря дуже хороша. Вона більш швидкісна, тут важливо швидко приймати рішення. З кожним днем ми звикаємо і адаптуємося все краще",цитує Тете офіційний сайт Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Тете Тете
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