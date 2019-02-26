Тете подтвердил переход в Шахтер

Бразильский нападающий Тете попрощался с Гремио перед переходом в Шахтер.

"Чувствую одновременно и грусть, и радость. Я воплощаю свою мечту об игре в Европе, но однажды вернусь, что бы одеть футболку Гремио. Не говорю прощай, а говорю до свидания.

Шахтер заплатит за Тете в три раза больше, чем за Дугласа Косту, – агент

Буду усердно работать в составе Шахтера, чтобы хорошо представить себя в Европе", – передает слова Тете бразильское издание Globo.

Отмечается, что "горнякам" 40% прав на 19-летнего вингера будут стоить 10 млн евро. Гремио также получит 15% от суммы последующей продажи бразильца.

Ранее сообщалось, что трансфер Тете в Шахтер может сорваться из-за Манчестер Сити. Якобы вариант с английским грандом продвигал агент нападающего, которому принадлежат 40% прав на игрока.