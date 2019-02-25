Трансфер Тете в Шахтер может сорваться из-за Манчестер Сити

Донецкий Шахтер выйдет из борьбы за нападающего бразильского Гремио Тете из-за интереса к нему английского Манчестер Сити.

"Горняки" откажутся от трансфера 19-летнего бразильца, учитывая интерес в нем английского гранда. Об этом сообщает Yahoo! Noticias.

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По информации издания, Шахтер ранее согласовал покупку 45 % прав на Тете за 10 млн евро, но теперь не хочет соревноваться с Манчестер Сити. Таким образом донецкий клуб давит на агента нападающего Пабло Буэно, которому принадлежат 40 % прав на игрока. Посредник повысил свои требования на фоне появления информации об интересе Сити.

Отмечается, что Тете не перейдет в Шахтер, если его агент не изменит позицию. Недавно форвард в составе сборной Бразилии U-20 участвовал в чемпионате Южной Америки (2 матча).

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