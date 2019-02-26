Тете підтвердив перехід у Шахтар

Бразильський нападник Тете попрощався з Греміо перед переходом у Шахтар.

"Відчуваю одночасно і смуток, і радість. Я втілюю свою мрію про гру в Європі, але одного разу повернуся, що б одягнути футболку Греміо. Не кажу прощавай, а кажу до побачення.

Шахтар заплатить за Тете втричі більше, ніж за Дугласа Косту, – агент

Буду старанно працювати в складі Шахтаря, щоб добре презентувати себе в Європі", – передає слова Тете бразильське видання Globo.

Зазначається, що "гірникам" 40% прав на 19-річного вінгера коштуватимуть 10 млн євро. Греміо також отримає 15% від суми наступного продажу бразильця.

Раніше повідомлялося, що трансфер Тете в Шахтар може зірватися через Манчестер Сіті. Нібито варіант із англійським грандом просував агент нападника, якому належать 40% прав на гравця.