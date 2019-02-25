Шахтер заплатит за Тете в три раза больше, чем за Дугласа Косту, – агент

Агент нападающего бразильского Гремио Тете Пабло Буэно подтвердил, что его клиент вскоре станет игроком донецкого Шахтера.

"Тете хотел остаться в Гремио. Он надеялся уже в этом году играть за первую команду.

Тете подпишет контракт с Шахтером, – СМИ

Но для всех сторон соглашение выгодно. За счет полученных средств Гремио уже запланировал ремонт на клубной базе. Шахтер заплатит за Тете почти втрое больше по сравнению с Дугласом Костой. Своим профессионализмом и хорошими индивидуальными качествами он привлек внимание украинского клуба", – цитирует Буэно Terra.

По информации популярного ресурса Transfermarkt в январе 2010 года "горняки" выложили за Дугласа Косту 8 млн евро. Летом 2015-го Шахтер продал бразильца в Баварию за 30 млн евро.