Тете подпишет контракт с Шахтером, – СМИ

Украина — 19:40 77
-
Динамо громит Зарю в матче УПЛ – 100-процентная реализация
-
"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера КарпатУкраина — 18:50 228
-
Зінченко здобув 4-й трофей в Англії, космічний Мессі, а Манчестер Юнайтед з Ліверпулем розчарували: підсумки євровікендуМир — 15:00 211
-
Еволюція Карпат: від бізнесу на іноземцях – до бізнесу на власних вихованцяхСергій Тищенко — 13:30 2872
-
Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии WhoscoredАнглия — 24 фев 1659