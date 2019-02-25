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Тете подпишет контракт с Шахтером, – СМИ

18:12 148 Читати українською
Тете подпишет контракт с Шахтером, – СМИ
Тете / фото из соцсетей

Донецкий Шахтер таки вскоре завершит трансфер вингера бразильского Гремио Тете.

Юный бразилец договорился о переходе в Шахтер, сообщает Globo.

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По информации издания, стороны согласовали 5-летний контракт, а сам Тете уже приобрел авиабилет в Украину. Трансфер должны официально завершить до 1 марта. "Горнякам" 19-летний вингер обойдется в 10 млн евро. Гремио получит также 15 % от суммы последующей продажи бразильца.

Ранее сообщалось, что трансфер Тете в Шахтер может сорваться из Манчестер Сити. Якобы вариант с английским грандом продвигал агент нападающего, которому принадлежат 40 % прав на игрока.

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