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Тете підпише контракт із Шахтарем, – ЗМІ

18:12 969 Читать на русском
Тете підпише контракт із Шахтарем, – ЗМІ
Тете / фото із соцмереж

Донецький Шахтар таки невдовзі завершить трансфер вінгера бразильського Греміо Тете.

Юний бразилець домовився про перехід у Шахтар, повідомляє Globo.

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За інформацією видання, сторони погодили 5-річний контракт, а сам Тете вже придбав авіаквиток до України. Трансфер повинні офіційно завершити до 1 березня. "Гірникам" 19-річний вінгер коштуватиме 10 млн євро. Греміо також отримає 15 % від суми наступного продажу бразильця.

Раніше повідомлялося, що трансфер Тете в Шахтар може зірватися через Манчестер Сіті. Нібито варіант із англійським грандом просував агент нападника, якому належать 40 % прав на гравця.

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Теги
Шахтар Шахтар Трансфери Греміо Греміо Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України Тете Тете Бразилія
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