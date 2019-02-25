Тете підпише контракт із Шахтарем, – ЗМІ

Донецький Шахтар таки невдовзі завершить трансфер вінгера бразильського Греміо Тете.

Юний бразилець домовився про перехід у Шахтар, повідомляє Globo.

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За інформацією видання, сторони погодили 5-річний контракт, а сам Тете вже придбав авіаквиток до України. Трансфер повинні офіційно завершити до 1 березня. "Гірникам" 19-річний вінгер коштуватиме 10 млн євро. Греміо також отримає 15 % від суми наступного продажу бразильця.

Раніше повідомлялося, що трансфер Тете в Шахтар може зірватися через Манчестер Сіті. Нібито варіант із англійським грандом просував агент нападника, якому належать 40 % прав на гравця.

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