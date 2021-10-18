"В нашому регламенті не прописана ситуація з COVID-19. Був створений прецедент Олімпіком, коли у них захворіли хлопці, і гру переносили. Норма перенесення гри за домовленістю обох команд – вважаю, це анахронізм, який потрібно викреслити.

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Тут я розумію, що Інгулець звинувачує Рух у фальсифікації тестів. Мовляв, Козловський скористався хорошими зв'язками з президентом УАФ і переніс матч. Є інформація, що позитивний тест Паньківа на коронавірус був зроблений о 23:20, коли збірна України грала з боснійцями. В той вечір Паньків перебував на матчі. Зараз УПЛ повинна взяти до уваги аргументи обох сторін, все перевірити і ухвалити рішення.

Я зараз не підтримую жодну зі сторін у цьому конфлікті. Кажу, що потрібно прописати чіткий регламент по перенесенню матчів. Можуть грати U-19 чи ні? Беріть хлопчика з U-17 і ставте на ворота! Можливо, зіркою стане", – заявив Метревелі у ефірі Великого футболу.

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