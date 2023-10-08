Накануне на территории Израиля начались полномасштабные боевые действия. Террористы устроили массированный ракетный обстрел и смогли проникнуть через государственную границу. Сейчас известно о нескольких сотнях погибших, среди которых много гражданских.

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Одной из жертв боевиков стал бывший нападающий многих израильских клубов Лиор Асулин. Он был убит 7 октября на территории туристического центра на юге Израиля. Всего за день до трагических событий футболист отметил свой 43-й день рождения.

Следует заметить, что на протяжении профессиональной карьеры Асулин играл преимущественно за местные клубы, но также имеет опыт выступлений за Аполлон Лимассол. После прощания с футболом Лиор около года провел в тюрьме за распространение наркотических веществ.