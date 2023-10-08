Напередодні на території Ізраїлю розпочалися повномасштабні бойові дії. Терористи влаштували масований ракетний обстріл та змогли проникнути через державний кордон. Наразі відомо про кілька сотень загиблих, серед яких багато цивільних.

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Однією з жертв бойовиків став колишній нападник багатьох ізраїльських клубів Ліор Асулін. Його вбили 7 жовтня на території туристичного центру на півдні Ізраїлю. Лише за день до трагічних подій футболіст відсвяткував свій 43-й день народження.

Варто зауважити, що упродовж професіональної кар'єри Асулін грав переважно за місцеві клуби, але також має досвід виступів за Аполлон Лімасол. Після прощання з футболом Ліор близько року провів у в'язниці за розповсюдження наркотичних речовин.