Со времени полномасштабного вторжения свою жизнь в войне с оккупантами отдали 148 украинских футбольных фанатов. Чтобы почтить их память и помочь их семьям, болельщики создали благотворительный фонд "Трибуна Героев", который финансово и юридически поддерживает родных погибших.

Один из основателей фонда – Дмитрий Кукуруза – по совместительству многолетний преданный болельщик Металлиста. О первом матче на секторе, выезде в Ливерпуль, кодексе чести на махачах, отношении к Ярославскому и Маркевичу, Харькове под бомбами и не только в свежем выпуске YouTube-канала "Футбол 24".

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