"Мейсон Маунт – это будущий капитан Челси. Сто процентов.

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Честно говоря, в этом сезоне это лучший игрок Челси. Маунт – замечательный парень, который прекрасно тренируется. Челси в его крови, и он демонстрирует качества лидера. Я считаю, что он станет капитаном и в Челси, и в сборной Англии", – цитирует экс-защитника Goal.

Отметим, что любимец Терри является воспитанником "синих" и находится в структуре лондонцев с 6-летнего возраста. В нынешнем сезоне Мейсон Маунт провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 6 результативных передач.

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