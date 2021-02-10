Террі назвав майбутнього лідера Челсі – коштовні новачки літа в прольоті
Легенда лондонського Челсі Джон Террі поділився думками щодо виступів півзахисника "синіх" Мейсона Маунта.
"Мейсон Маунт – це майбутній капітан Челсі. Сто відсотків.
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Чесно кажучи, в цьому сезоні це найкращий гравець Челсі. Маунт – чудовий хлопець, який прекрасно тренується. Челсі в його крові, і він демонструє якості лідера. Я вважаю, що він стане капітаном і в Челсі, і в збірній Англії", – цитує екс-оборонця Goal.
Відзначимо, що улюбленець Террі є вихованцем "синіх" і перебуває у структурі лондонців із 6-річного віку. У нинішньому сезоні Мейсон Маунт провів 31 матч у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 6 результативних передач.
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