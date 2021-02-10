Атлетико – Челси: матч 1/8 финала Лиги чемпионов официально перенесен в Бухарест
Атлетико оперативно определился с нейтральным стадионом для проведения "домашнего" матча против Челси.
"Матрасники" примут лондонцев на Национальном стадионе в Бухаресте, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Испанские власти до 2 марта продлили ограничение для гостей из Великобритании, а матч запланирован на 23 февраля. Румынская арена является знаковой для Атлетико – именно здесь мадридцы выиграли финал Лиги Европы 2011/12 против Атлетика (3:0).
Напомним, ранее пришлось переносить матчи РБ Лейпциг – Ливерпуль и Боруссия М – Манчестер Сити. Оба они пройдут на будапештской Пушкаш Арене.
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