Атлетико оперативно определился с нейтральным стадионом для проведения "домашнего" матча против Челси.

"Матрасники" примут лондонцев на Национальном стадионе в Бухаресте, сообщает официальный сайт УЕФА.

Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед и еще один матч 1/16 Лиги Европы перенесли на нейтральное поле

Испанские власти до 2 марта продлили ограничение для гостей из Великобритании, а матч запланирован на 23 февраля. Румынская арена является знаковой для Атлетико – именно здесь мадридцы выиграли финал Лиги Европы 2011/12 против Атлетика (3:0).

Напомним, ранее пришлось переносить матчи РБ Лейпциг – Ливерпуль и Боруссия М – Манчестер Сити. Оба они пройдут на будапештской Пушкаш Арене.

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