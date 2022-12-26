Терри может оформить неожиданное возвращение в Челси
Челси готов помочь своему легендарному капитану Джону Терри с поиском новой работы.
Экс-защитник "синих" может трудоустроиться в структуре лондонского клуба, сообщает The Athletic.
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Терри остается свободным с июля этого года, когда покинул тренерский штаб Астон Виллы. Культовый защитник рассчитывал начать самостоятельную карьеру, однако так и не договорился ни с одним клубом. В Челси он должен усилить сектор по работе с молодежью. Если Терри все же получит достойное предложение для тренерства, его отпустят в любой момент.
Напомним, легендарный центрбек наиграл за Челси почти 500 матчей и выиграл 17 трофеев.
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