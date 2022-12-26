Екс-захисник "синіх" може працевлаштуватися у структурі лондонського клубу, повідомляє The Athletic.

Джеррард заразився COVID-19 перед матчем проти Челсі

Террі залишається вільним з липня цього року, коли покинув тренерський штаб Астон Вілли. Культовий захисник розраховував розпочати самостійну кар'єру, проте так і не домовився з жодним клубом. У Челсі він повинен підсилити сектор роботи з молоддю. Якщо Террі все ж отримає гідну пропозицію для тренерства, то його відпустять у будь-який момент.

Нагадаємо, легендарний центрбек награв за Челсі майже 500 матчів та виграв 17 трофеїв.

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